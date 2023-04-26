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بالفيديو..اختراق حساب نتنياهو على فيسبوك

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023، أن مجموعة "هاكرز" تمكنوا من اختراق حساب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عبر موقع "فيسبوك" و "انستغرام".

العالم-الاحتلال

وذكرت وسائل الإعلام أن مجموعات الهاكرز" المخترق لحساب نتنياهو، نشروا عليه مقاطع صوتية من القرآن الكريم.

وقالت القناة 7 العبرية أن هاكرز تمكنوا من اختراق حساب رئيس الحكومة نتنياهو عبر فيسبوك وانستغرام ونشروا عليه نصوصا ومقاطع فيديو، ضمن حرب السايبر التي تصاعدت في الأيام الأخيرة.

وصباح الأربعاء، عطل هجوم إلكتروني، موقعي شركة الموانئ الصهيوني وميناء حيفا، على شبكة الإنترنت.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن مجموعة هاكرز “أنونيموس سودان” هاجمت سلسة مواقع إلكترونية صهيونية صباح اليوم.

وأمس الثلاثاء، تعرض 15 موقعًا صهيونيا، بينها بنوك وشركات اتصالات وهيئات حكومية، إلى هجوم سيبراني.

وأفادت صحيفة “معاريف” بأن المجموعة التي تطلق على نفسها “أنونيموس سودان”، نفذت تهديدها اليوم بشن “هجوم كبير”، بعد أن أسقطت الليلة الماضية موقعي موساد، ومؤسسة التأمين الوطني.

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