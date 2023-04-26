شاهد.. تفاقم الأزمة الانسانية في السودان وعمليات الإجلاء مستمرة

العالم - خاص بالعالم

وأعلن رئيس غرفة عمليات الإجلاء في السوادان بأن الجاليات الاجنبية تواصل خروجها من الخرطوم وانها تتجه نحو مدينة بورتسودان الذي يتم نقل الاجانب منها برا او بحرا الى بلدان عدة هذا بينما اشارت مصادر من الخرطوم ان هناك نزوحا كبيرا للسكان من الخرطوم وان الالاف يغادرون العاصمة الى مدن وقرى مختلفة بعد استمرار المعارك ونقص الامدادات الغذائية والدوائية وانقطاع المياه والكهرباء

في السياق نفسه توقعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن يعبر مئات الالاف من الاجئين حدود السودان خلال ايام قليلة متجهين نحو تشاد وجنوب السودان مضيفة ان عشرات الالاف من المدنيين الفارين من المعارك يصطفون في طوابير طويلة في العديد من المنافذ الحدودية بين السودان والدول المجاورة له.

وقال المفوض الأممي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي ان الصراع في السودان أجبر عشرات الآلاف على مغادرة منازلهم بحثا عن الأمن داخل البلاد وعبر الحدود متوقعا ان يبلغ عدد النازحين جراء الصراع الى قرابة الاربعة ملايين نسمة.

الى ذلك أكدت منظمة الصحة العالمية ان ستئين بالمئة من المنشات الصحية في الخرطوم اصبحت مغلقة مضيفة انها تتوقع المزيد من الوفيات جراء نقص الخدمات. كما أبدت المنظمة قلقها من خطر بيولوجي 'هائل' بعد استيلاء 'أحد الطرفين المتقاتلين' على 'المختبر المركزي للصحة العامة' في العاصمة الذي يحوي عينات مسببة لأمراض الحصبة والكوليرا وشلل الأطفال

هذا بينما حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من ان الوضع الصحي في الخرطوم اصبح حرجا جدا في ظل نقص الادوية والمياه مشددة على ان الاولوية بالنسبة لها هو توفير الضمانات الأمنية للتحرك داعية الاطراف المتحاربة الى ضمان احترام القانون الدولي الإنساني.