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السودان.. اتفاق هش لوقف إطلاق النار في يومه الثاني وسط تبادل الاتهامات

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

دخل وقف إطلاق النار في السودان يومه الثاني لكنه لا يزال هشا وسط تبادل الاتهامات بخرقه بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة دقلو الملقب "حميدتي".

العالم - خاص بالعالم

ميدانيا تدور المعارك في محيط مواقع استراتيجية في الخرطوم بما في ذلك المطار الدولي .وبعد احد عشر يوما من بدء المعارك التي خلفت أكثر من اربعمئة قتيل وما يزيد على اربعة آلاف جريح ، لا يوجد مؤشر واضح حتى الآن على أن أيا من طرفي النزاع مستعد للتفاوض.

وطرأ تطور لافت على مسار المعارك والتداعيات في الساعات الماضية كان في اتهام الداخلية السودانية قوات الدعم السريع باقتحام خمسة سجون واطلاق سراح نزلاء بينهم مسؤولون في النظام السابق.

الجيش السوداني من جهته اعلن أن عمر البشير وبعض العسكريين السابقين موجودون بمستشفى علياء في العاصمة الخرطوم قبل اندلاع القتال لتلقي العلاج. وكان قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو قال إن البشير وقياداته تم تهريبهم بعد عملية عسكرية وإطلاق نار بتدبير من الاستخبارات العسكرية وإن قيادات موالية له في الجيش هي المسؤولة عن إطلاق سراحه وسط تضارب الانباء حول تلك التقارير بين الجنرالين.

وعلى خط المعارك استهدف الجيش السوداني بطائراته مواقع لقوات الدعم السريع في ضواحي الخرطوم، فردت الأخيرة باستخدام أسلحة ثقيلة. وقالت قوات الدعم السريع إنها سيطرت على مصفاة ومحطة كهرباء على بعد سبعين كيلومترا شمالي الخرطوم

ميدانيا ايضا كان لافتا اعلان البيت الابيض مقتل اميركي ثان في السودان دون توضيح الملابسات ،لافتا الى ان هناك حاجة للإبقاء على وقف إطلاق النار في السودان وتمديده لمعالجة الإزمة الإنسانية..البيت الابيض اكد مواصلة العمل دبلوماسيا مع الطرفين من أجل التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في السودان.

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