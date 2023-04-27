رئيسي: مستوى العلاقات الايرانية الكازاخستانية رغم النمو الكبير لا يتناسب مع الطاقات المتاحة

العالم - ايران

ولدى استقباله مساء الأربعاء رئيس وزراء كازاخستان علي خان إسماعيلوف الذي يزور طهران لمتابعة تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين رئيسي البلدين اكد الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي ، على تطوير العلاقات الثنائية ، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري .

واعتبر الرئيس الايراني ، كازاخستان بانها واحدة من الدول المؤثرة في الاتحاد الأوراسي وقال: على الرغم من النمو الكبير للعلاقات التجارية بين البلدين العام الماضي والذي جعل الوضع مختلفًا عن السابق ، إلا أن هذا المستوى من العلاقات لا يتناسب مع طاقات الدولتين ، وعلينا أن نعمل بجد لتحسينها.

وشدد رئيسي على "الاستثمار في البنية التحتية الترانزيتية من آسيا الوسطى إلى الخليج الفارسي" ، و "تطوير النقل والشحن لتسهيل التعاون التجاري" ، و "زيادة التعاون في مجال الزراعة" و "استخدام آليات مبتكرة في المجالات النقدية والمصرفية" خلال اجتماعه مع رئيس وزراء كازاخستان.

كما دعا الرئيس الايراني إلى الاهتمام بتنمية العلاقات الثقافية والحضارية بين إيران وكازاخستان ، واعتبر أنه من الضروري إنشاء لجنة ثقافية مشتركة لتعزيز العلاقات في هذا المجال.

بدوره أبدى علي خان إسماعيلوف ، رئيس وزراء كازاخستان ، اهتمامه بتطوير وتعزيز علاقات بلاده مع جمهورية إيران الإسلامية ، خاصة في مجال الاستثمارات الاقتصادية والتجارية ، وقال: حجم العلاقات بين البلدين لا يتناسب مع الطاقات المتاحة ، ولهذا السبب قمنا بتصميم خارطة طريق لتنمية التعاون المستقبلي.

وأعرب رئيس وزراء كازاخستان عن أمله في أن يتم تسريع تنفيذ اتفاقيات طهران - أستانا في مختلف المجالات ، وزيادة مستوى التعاون بين الطرفين وتحقيق إنجازات ملموسة للبلدين.