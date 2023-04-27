الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
٠٤:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

على مدى يومين..

أردوغان يلغي أنشطته المقررة بداعي المرض

أردوغان يلغي أنشطته المقررة بداعي المرض
الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

اضطر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يكثّف حملته لإعادة انتخابه في 14 مايو/ أيار، إلى إلغاء أنشطته المقررة الأربعاء والخميس بعد إصابته بإنفلونزا المعدة.

العالم- تركيا

وحسب موقع "العربي الجديد" قطع أردوغان البالغ من العمر 69 عاما أمضى منها عشرين في السلطة، الثلاثاء الماضي مقابلة تلفزيونية مباشرة قبل أن يعود ويعتذر متحدثا عن إصابته بـ"إنفلونزا المعدة". وكتب على حسابه الرسمي على "تويتر": "يوم (الأربعاء) سأرتاح في المنزل بناء على نصيحة الأطباء".

وأوضح: "لسوء الحظ لن نتمكن من لقاء إخواننا من كيريكالي ويوزغات وسيواس الأربعاء. أعتذر من الجميع" معددا مناطق في وسط الأناضول كان يفترض أن يلقي كلمات فيها.

وبعد ساعات، أكد مسؤول في حزب العدالة والتنمية الحاكم أن الرئيس سيمتنع عن الأنشطة الخميس أيضا.

وقال نائب رئيس الحزب إركان كانديمير عبر "تويتر"، إن أردوغان ألغى أنشطته اليوم الخميس، وكانت تشمل تدشين أول محطة لإنتاج الطاقة النووية في البلاد، والتي تم إنشاؤها بالتعاون مع مجموعة "روساتوم" الروسية في أكويو (جنوب).

وكان الرئيس التركي ألقى ثلاث خطب انتخابية الثلاثاء الماضي قبل أقل من 20 يومًا من الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كشفت استطلاعات الرأي أن التنافس فيها سيكون حادا.

روابط ذات صلة

رد فعل تركيا على شائعة النوبة القلبية لأردوغان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

على مدى يومين.. أردوغان يلغي أنشطته المقررة بداعي المرض

الخارجية الأمريكية توافق على بيع مروحيات للنرويج بمليار دولار

وزير الداخلية العراقي: الشعب العراقي بكافة أطيافه داعم للقضية الفلسطينية

الجيش السوداني: البرهان تسلم مبادرة 'إيغاد' لحل أزمة البلاد

رئيس وزراء كازاخستان: من اولويات سياستنا تطوير العلاقات مع ايران

رئيسي: مستوى العلاقات الايرانية الكازاخستانية رغم النمو الكبير لا يتناسب مع الطاقات المتاحة