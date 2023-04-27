أردوغان يلغي أنشطته المقررة بداعي المرض

العالم- تركيا

وحسب موقع "العربي الجديد" قطع أردوغان البالغ من العمر 69 عاما أمضى منها عشرين في السلطة، الثلاثاء الماضي مقابلة تلفزيونية مباشرة قبل أن يعود ويعتذر متحدثا عن إصابته بـ"إنفلونزا المعدة". وكتب على حسابه الرسمي على "تويتر": "يوم (الأربعاء) سأرتاح في المنزل بناء على نصيحة الأطباء".

وأوضح: "لسوء الحظ لن نتمكن من لقاء إخواننا من كيريكالي ويوزغات وسيواس الأربعاء. أعتذر من الجميع" معددا مناطق في وسط الأناضول كان يفترض أن يلقي كلمات فيها.

وبعد ساعات، أكد مسؤول في حزب العدالة والتنمية الحاكم أن الرئيس سيمتنع عن الأنشطة الخميس أيضا.

وقال نائب رئيس الحزب إركان كانديمير عبر "تويتر"، إن أردوغان ألغى أنشطته اليوم الخميس، وكانت تشمل تدشين أول محطة لإنتاج الطاقة النووية في البلاد، والتي تم إنشاؤها بالتعاون مع مجموعة "روساتوم" الروسية في أكويو (جنوب).

وكان الرئيس التركي ألقى ثلاث خطب انتخابية الثلاثاء الماضي قبل أقل من 20 يومًا من الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كشفت استطلاعات الرأي أن التنافس فيها سيكون حادا.