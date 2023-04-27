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الرئيس رئيسي في زيارة تفقدية لمحافظة خوزستان جنوب البلاد

الرئيس رئيسي في زيارة تفقدية لمحافظة خوزستان جنوب البلاد
الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

 اعتبر رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي ان محافظة خوزستان (جنوب البلاد) هي الخط الاول في الدفاع عن حدود البلاد وان اهالي هذه المحافظة قد أدوا دورهم في الدفاع عن الجمهورية الاسلامية ، وبالتالي فان المسؤولين يتحملون مسؤولية مضاعفة في خدمة هذه المحافظة.

العالم - ايران

يتبع..

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