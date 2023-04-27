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رحلت دون عناق رمزي.. فما قصة الناشط الفلسطيني "رمزي العباسي"؟ +فیديو

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

رحلت دون عناقه... أعلنت عائلة الناشط المقدسي المعتقل رمزي عباسي وفاة والدته حزنا على ابنها القابع في سجون الاحتلال منذ نحو ثلاثة أسابيع.

العالم - هاشتاغ

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين حملة إلكترونية للمطالبة بإطلاق سراح الناشط رمزي عباسي من خلال وسم الحرية_لرمزي_عباسي، حيث كتب "عبد الله معروف" حول هذا الموضع مغردا: "أيها الناس: أعينوا أخاكم الأسير الأصيل رمزي في غياهب سجنه، وسروا خاطره اليوم بالدعاء لوالدته المرحومة المربية الفاضلة.. ورحم الله من ترحم عليها".

وغردت هنادي حلواني حول هذا الموضوع كاتبة: "لم يكن يعلم الأسير رمزي العباسي أن زيارته لأمه في المستشفى يوم الثاني من شهر نيسان/أبريل الجاري ستكون الأخيرة، وأن الزيارة التالية ستكون لقبرها بعد تحرره".

وجاء في حساب جفرا الحب والثورة: "لا ننسى رمزي العباسي من غيبته سجون العدو الصهيوني عن روح وجوهر هذه الأيام .. فك الله بالعز قيدك؛ كما الصوت مستمر فالمواجهة مستمرة حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني وهدم جدران السجون".

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب المقدسي رمزي عباسي، وهو من سكان بلدة سلوان، في 2 أبريل 2023، أثناء قيادته لسيارته في القدس واقتادته إلى مركز تحقيق “المسكوبية”.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

[NN09]

بهذا وصلنا واياكم الى نهاية حلقة اخرى من برنامج هاشتاغ ... الى اللقاء

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