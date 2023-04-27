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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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متحدث الخارجية الايرانية: ايران لن تستأذن احدا في مجال مكافحة الارهاب وانزال العقاب بحق الارهابيين ولن تطيق ابدا التدخلات الالمانية
متحدث الخارجية الايرانية: محاولة اختلاق العراقيل امام تطبيق العدالة ضد الارهابيين القاتلين للاطفال هي من المصاديق البارزة لانتهاك حقوق الانسان
متحدث الخارجية الايرانية ينتقد الموقف الالماني من صدور قرار قضائي بحق قائد زمرة ارهابية ويعتبره محاولة لمنع تطبيق العدالة وتشجيعا على الارهاب
أ ف ب: حزب إردوغان يعلن إلغاء الرئيس التركي أنشطته المقررة الخميس أيضا بداعي المرض
الرئيس الامريكي جو بايدن: اي هجوم نووي تشنه كوريا الشمالية سيفضي إلى "نهاية" نظام بيونغ يانغ
رئيس كوريا الجنوبية: السلام مع بيونغ يانغ يأتي من خلال اثبات القوة والأسلحة النووية الأميركية ستكون جزءا من الرد على أي هجوم نووي كوري شمالي
مراسل العالم في السودان : هناك مخاوف من تصاعدة حدة الاشتباكات بعد انتهاء مدة الهدنة يوم غد
مراسل العالم في السودان : استمرار الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومناطق اخرى
الرئيس الايراني ينعى استشهاد ممثل اهالي سيستان وبلوجستان بمجلس الخبراء ويدعو القوى الامنية للاسراع بكشف ملابسات الجريمة
نائب الرئيس الايراني محمد مخبر يستقبل رسميا رئيس الوزراء الكازاخي علي خان اسماعيلوف في طهران
أ ف ب: حزب إردوغان يعلن إلغاء الرئيس التركي أنشطته المقررة الخميس أيضا بداعي المرض
الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
السعودية
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كيف تشاهد العالم
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.