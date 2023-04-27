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متحدث الخارجية الايرانية ينتقد الموقف الالماني من صدور قرار قضائي بحق قائد زمرة ارهابية ويعتبره محاولة لمنع تطبيق العدالة وتشجيعا على الارهاب

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

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