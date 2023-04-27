الصين ترسل سفن بحريتها لإجلاء رعاياها من السودان

العالم- أسيا والباسفيك

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كيفي في بيان اليوم الخميس إن "تدهور الوضع الأمني في السودان مستمر".

وأضاف: "من أجل حماية أرواح وممتلكات المواطنين الصينيين، أرسلت البحرية الصينية أمس الأربعاء سفنا لاستعادة وإجلاء الرعايا الصينيين من الدولة الإفريقية".

وأعلنت بكين الاثنين الماضي أنها أجلت مجموعة أولى من مواطنيها، وقدرت عدد الصينيين الذين كانوا يعيشون في السودان قبل بدء المعارك بـ1500 شخص.

وتقول الصين إنها أكبر شريك تجاري للسودان، وإن أكثر من 130 شركة صينية كانت توظف استثمارات وتعمل هناك في منتصف 2022.

وأفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينيو ماو نينغ، الأربعاء، بأنه سيتم إجلاء نحو 800 صيني من السودان عن طريق البحر بين 25 و27 أبريل.

وأضافت أن أكثر من 300 آخرين سافروا برا إلى دول مجاورة.

وتسعى دول عدة إلى إجلاء مواطنيها عن طريق البحر أو الجو أو البر. وتكثفت العمليات هذا الأسبوع مع بدء سريان وقف لإطلاق النار لمدة 72 ساعة الثلاثاء.