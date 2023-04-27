الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
٠٧:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

قوات الدعم السريع: الجيش السوداني هاجم بالطيران أحد معسكراتنا

قوات الدعم السريع: الجيش السوداني هاجم بالطيران أحد معسكراتنا
الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت قوات الدعم السريع، أن الجيش السوداني هاجم بالطيران فجر اليوم الخميس أحد معسكراتها بمنطقة كافوري.

العالم- السودان

وقالت القوات في بيان: "هاجمت قوات الانقلابيين المتطرفة منذ الصباح معسكر قوات الدعم السريع بمنطقة كافوري بالطيران والمدفعية. فيما تصدت قواتنا للقوات المعتدية التي ليس لها غير بث الشائعات الكاذبة وكبدتها خسائر كبيرة وطاردتها حيث تم تشتيتها في أماكن مختلفة والاستيلاء على عتادها العسكري"على حد قولها.

وأضافت: "تأتي إعتداءات الانقلابيين وفلول النظام البائد على معسكرات قواتنا في ظل الهدنة الإنسانية التي تم تخصيصها لفتح ممرات انسانية للمواطنين والمقيمين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة. لا تزال قوى الظلام تمارس التضليل وبث الشائعات الكاذبة وهو سلوك درجت عليه طوال ثلاثون عاما"حسب تعبيرها.

روابط ذات صلة

دعوات للتظاهر في السودان لوقف الاقتتال وأنباء عن نقل عمر البشير إلى مستشفى عسكري

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تركيا تنضم إلى الدول التي تمتلك طاقة نووية مدنية

القتال العسكري في السودان.. شاهد.. "البرهان" يوافق مبدئيا على مبادرة منظمة إيغاد

أزهار الكرز في محافظة طهران

شاهد.. كواليس المعارك في السودان

شاهد بالفيديو.. مراسل العالم يكشف آخر الأوضاع الميدانية والإنسانية في السودان

امير عبداللهيان يلتقي نظيره اللبناني في بيروت