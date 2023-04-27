شاهد.. "البرهان" يوافق مبدئيا على مبادرة منظمة إيغاد

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل.. رغم الخروقات.. تتواصل الجهود لتمديد الهدنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. ووافق قائد الجيش عبدالفتاح البرهان مبدئيا على مبادرة طرحتها منظمة ايغاد تضمنت حلول للازمة الحالية، تتلخص اهم بنودها في تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة اضافية، وإيفاد ممثل واحد من كل طرف إلى جوبا بغرض التفاوض حول تفاصيل المبادرة. في حين لم يصدر اي تعليق من الدعم السريع.

رئيس جنوب السودان "سلفاكير مَيَاردِيت" قدم هو ايضا مقترحا للحوار بين كل من البرهان وقائد الدعم السريع "محمد حمدان حميدتي"، فيما واصلت واشنطن اتصالاتها مع الاطراف المعنية.

وبينما تتسابق الجهود لتمديد الهدنة الرابعة يتبادل الطرفان الاتهامات بخرقها، حيث سمع اطلاق نار متقطع في محيط القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية ورد من مضادات الدعم السريع.

وكشف الجيش أنه دفع بتعزيزات عسكرية إلى العاصمة، لتنخرط في الأعمال العسكرية ضد ما يصفه بالقوات المتمردة وفقا لمتطلبات الميدان، مشيرا الى ان قوات حميدتي في ام درمان والخرطوم تحاول نقل عملياتها الى منطقة شرق النيل.

إمدادات الجيش تقابلها تعزيزات أخرى لقوات الدعم السريع من المناطق الغربية والجنوبية الغربية، تحركات تنبأ بان الوضع الامني في السوداني مستمرا في التدهور.