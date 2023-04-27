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أمير عبداللهيان: المسؤولون اللبنانيون وكافة الجهات لها القدرة في التوصل الى اجماع لانتخاب رئيس الجمهورية

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

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