شاهد.. تجاوز الخط الأحمر الروسي يثير توتراً مع روسيا

العالم - خاص بالعالم

وأوضح شعيتو في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان روسيا تعتبر نفسها خارج نطاق الصراعات في الشرق الاوسط وتظهر نفسها بأنها صديقة الكل.

وأضاف ان هذه السياسة تتيح لروسيا اقتراح استبدال كل القوات الدولية الموجودة في الجولان بقواتها لتقود في المستقبل مصالحات سورية – اسرائيلية في الجولان.

وأكد شعيتو ان أهم من كل هذا لروسيا، هو الصراع في اوكرانيا وهذا الصراع يحدد مصير كل العلاقات الدولية ومصير روسيا والناتو والولايات المتحدة الاميركية، لذلك روسيا حساسة ازاء أي تعاطي مع المسألة الاوكرانية يضر بمصالحها.

وتابع شعيتو ان "اسرائيل" تجاوزت هذا الخط الاحمر الروسي لأنها بدأت تشعر ان تعدد الاقطاب سيلغي الكثير من امكانية تأثيرها في الداخل الروسي بعد ما توجهت روسيا شرقاً وفي الشرق توجد الصين وايران وايران بدأت تملأ خلأ الكثير من السلع الاوروبية في روسيا وهناك علاقات واعدة جداً واقتصادية واستراتيجية وخاصة الخط الذي سيسمی لاحقاً الشمال – الجنوب الذي يمر بايران.

وبيّن ان هذه التطورات، خطيرة لـ"اسرائيل" فايران ستحل محلها في روسيا وهذا ما سينهي دورها اذا ما تعددت الاقطاب وانطلاقاً من ذلك بدأت الانطلاق بعيداً في دعم اوكرانيا علها تمنع روسيا عن الاندفاع نحو ايران والشرق.

هذا وتشهد العلاقات الروسية – الاسرائيلية توتراً مشهوداً تمثل في تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ضد التدخل الاسرائيلي في دعم اوكرانيا.