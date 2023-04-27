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ترکیا
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باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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أمير عبداللهيان: سندعم اي انتخاب واتفاق بين جميع الجهات بشأن انتخاب رئيس الجمهورية وندعو الاطراف الاجنبية لتقديم الدعم في هذا المجال
مصادر فلسطينية: المقاومة تجري تجربة صاروخية ناجحة تجاه البحر في غزة لتطوير وتحسين قدراتها العسكرية
وزير الخارجية اللبناني بوحبيب: الاتفاق الايراني السعودي يعد مهما للسلام في المنطقة
عبداللهيان: ناقشنا الاتفاق الايراني السعودي واخر التطورات في فلسطين واوكرانيا وافغانستان وليبيا
أمير عبداللهيان: سندعم اي انتخاب واتفاق بين جميع الجهات بشأن انتخاب رئيس الجمهورية
أمير عبداللهيان: المسؤولون اللبنانيون وكافة الجهات لها القدرة في التوصل الى اجماع لانتخاب رئيس الجمهورية
أمير عبداللهيان: ايران لطالما تمنت الخير للبنان ونشجع الاطراف اللبنانية على التسريع في العملية الانتخابية
بوحبيب: نتمنى ان ياتي الاتفاق الايراني السعودي بالخير على لبنان
مؤتمر صحفي لوزيري الخارجية الايراني امير عبداللهيان واللبناني عبدالله بوحبيب في لبنان
متحدث الخارجية الايرانية: ايران لن تستأذن احدا في مجال مكافحة الارهاب وانزال العقاب بحق الارهابيين ولن تطيق ابدا التدخلات الالمانية
أمير عبداللهيان: سندعم اي انتخاب واتفاق بين جميع الجهات بشأن انتخاب رئيس الجمهورية وندعو الاطراف الاجنبية لتقديم الدعم في هذا المجال
الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
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خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.