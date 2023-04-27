الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
٠٨:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: معارك عنيفة بمدينة الجنينة غرب دارفور تحولت الى صراع قبلي ومقتل العشرات من السودانيين

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. ضغط روسي غيرمسبوق علی 'اسرائيل' لهذا السبب..

هاكرز ينشرون تفاصيل خاصة حول 200 ألف صهيوني

شاهد.. دلالات تطور العلاقات بين بكين وكييف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 27-04-2023

الاعترافات الأولية لقاتل اية الله سليماني.. لم اعرف هوية القتيل

أكثر من 7 مليارات دولار إيرادات النفط العراقي الشهر الماضي