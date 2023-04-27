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أكثر من 7 مليارات دولار إيرادات النفط العراقي الشهر الماضي

أكثر من 7 مليارات دولار إيرادات النفط العراقي الشهر الماضي
الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، الإحصائية النهائية لإيرادات شهر آذار الماضي بلغت أكثر من 7 مليارات دولار.

العالم - العراق

وذكر بيان للوزارة أن "مجموع الصادرات من النفط الخام لشهر آذار الماضي (100) مليون و(913) ألفاً و(27) برميلاً، وبإيرادات بلغت (7) مليارات و(506) ملايين و (401) ألف دولار " .

وأضاف أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آذار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (98) مليوناً و(875) الفاً و(692) برميلاً، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (1) مليون و(727) ألفاً و(494) برميلا"، مبينا أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (74.385) دولاراً".

وبين أن الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل (35) شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج الفارسي وميناء جيهان التركي.

وأشار إلى أن "الوزارة ومن خلال إيمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الإجراء الشهري".

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