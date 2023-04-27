أكثر من 7 مليارات دولار إيرادات النفط العراقي الشهر الماضي

العالم - العراق

وذكر بيان للوزارة أن "مجموع الصادرات من النفط الخام لشهر آذار الماضي (100) مليون و(913) ألفاً و(27) برميلاً، وبإيرادات بلغت (7) مليارات و(506) ملايين و (401) ألف دولار " .

وأضاف أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آذار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (98) مليوناً و(875) الفاً و(692) برميلاً، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (1) مليون و(727) ألفاً و(494) برميلا"، مبينا أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (74.385) دولاراً".

وبين أن الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل (35) شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج الفارسي وميناء جيهان التركي.

وأشار إلى أن "الوزارة ومن خلال إيمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الإجراء الشهري".