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الاعترافات الأولية لقاتل اية الله سليماني.. لم اعرف هوية القتيل

الاعترافات الأولية لقاتل اية الله سليماني.. لم اعرف هوية القتيل
الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعلن قاتل آية الله سليماني الممثل السابق لقائد الثورة الاسلامية في محافظة سيستان وبلوجستان وعضو مجلس خبراء القيادة، الذي قتله أمس، انه لم يعرف هوية القتيل.

العالم - ايران

وتعرض آية الله عباس علي سليماني (72 عاما) لهجوم مسلح في أحد بنوك مدينة بابلسر بمحافظة مازندران شمال ايران امس الأربعاء ، مما ادى الى استشهاده، وعلى الفور اعتقلت قوات الأمن المهاجم وبادرت الى استجوابه.

الشخص الذي اغتال آية الله سليماني كان من منتسبي إحدى شركات حفظ النظام، وليس من موظفي هذا البنك، وكان مكلفا من قبل الشركة لحفظ النظام لتقديم خدمات للبنك في هذا المجال.

واعترف حارس البنك في التحقيق: لم أكن أعرف الضحية، لكنني سمعت من قبل أن مساعد مدير البنك لديه أخ معمم، وعندما دخل الضحية الى البنك افترضت أنه شقيق مساعد مدير البنك، و كنت في حالة من الغضب الشديد بحيث فقدت السيطرة على نفسي، وقررت قتل الشيخ انتقاما من مساعد البنك.

وزعم انه يعاني من وضع اقتصادي سيء وكانت له مشاكل مع مساعد مدير البنك.

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الاعترافات الأولية لقاتل اية الله سليماني.. لم اعرف هوية القتيل

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