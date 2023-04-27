هاكرز ينشرون تفاصيل خاصة حول 200 ألف صهيوني

العالم - الصحف العبرية

وذكرت صحيفة “يديعوت احرونوت” أن مجموعة هاكرز تطلق على نفسها “sharp Boys” نشرت معلومات حساسة، الليلة الماضية، بعد السيطرة عليها من خوادم تتبع شبكة كليات المستقبل الصهيونية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المجموعة نشرت معلومات عن 200 ألف صهيوني، بينها صور بطاقات شخصية وعناوين وإيميلات.

ونشرت مجموعة الهاكرز مئات صور الهويات والوثائق الخاصة وقسائم العمل، ووثائق حول الخدمة العسكرية.

وقالت المجموعة، إنها تملك معلومات عن 500 ألف طالب ومعلم في الكيان الصهيوني منذ عام 2009، وعرضتها للبيع.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم الإلكتروني استهدف شبكة كليات تعليمية أُنشئت عام 1990، وتشمل 7 كليات للتأهيل المهني وأربع مدارس للهندسة في القدس، وتل أبيب، وبئر السبع، وحيفا، ومدن أخرى.

ونقلت الصحيفة عن شبكة كليات المستقبل قولها، إنها “تعرضت لهجوم إلكتروني من دولة معادية بهدف المس الاستراتيجي بالكليات الأضخم في إسرائيل” بحسب الصحيفة.

وزعمت الكليات أن “أنظمة الدفاع في الشبكة تصدّت للهجوم الرامي للسيطرة على النظام برمته”.

ويضاف هذا الهجوم إلى عشرات الهجمات الإلكترونية التي تعرض لها الكيان الصهيوني، أمس الأربعاء، والذي يوافق ذكرى استقلاله المزعوم بالتوقيت العبري.

وتعرضت أمس مواقع شركة تسمى “موانئ إسرائيل”، وحزب “ميرتس” لهجمات إلكترونية، فيما اخترق هاكرز الصفحة الشخصية لرئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو على فيسبوك، ونشروا فيديوهات معادية للاحتلال.

وازدادت بشكل ملحوظ مؤخرًا الهجمات الإلكترونية التي تستهدف مؤسسات حيوية داخل الكيان، ومواقع إلكترونية مهمة.

وتصاعدت الهجمات الإلكترونية على أهداف صهيونية بعد الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال مؤخرًا ولاسيما بحق المسجد الأقصى والمعتكفين داخله في شهر رمضان المبارك.