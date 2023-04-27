الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
٠٩:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

سلوفينيا تسلم أوكرانيا سرا 20 مدرعة مدولبة

سلوفينيا تسلم أوكرانيا سرا 20 مدرعة مدولبة
الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

تسلمت أوكرانيا من سلوفينيا سرا 20 مدرعة خفيفة مدولبة من طراز Valuk.

العالم- أوروبا

وتخصص تلك المدرعات لنقل المشاة، وقالت صحيفة 24ur السلوفينية إن تلك المدرعات في حالة استعداد للمشاركة في الهجوم المضاد الاوكراني المتوقع.

وأشارت الصحيفة قائلة:" إن مصادرنا تؤكد أن عملية نقل المدرعات السلوفينية المحفوفة بالسرية التامة قد اختتمت.

واستغرقت العملية بضعة أشهر ، علما أن المدرعات كانت بحاجة إلى إعداد وصيانة وتنظيم لنقلها.

وتم نقل المدرعات Valuk جوا بطائرات النقل إلى مركز لوجيستي في بولندا من حيث نقلت إلى الأراضي الأوكرانية المسيطر عليها من قبل كييف.

يذكر أن Valuk هي نسخة مطوّرة من مدرعة Pandur I النمساوية، ويتم تزويدها بقاذف القنابل الأوتوماتيكي عيار 40 ملم أو رشاش عيار 12.7 ملم، ويمكن أن تتسع المدرعة لـ6 أفراد. ويبلغ مدى عملها 700 كلم على الطرق المعبّدة و300 كلم في المناطق الخالية من الطرق .

يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت في وقت سابق بأن سلوفينيا قد سلّمت أوكرانيا دفعة من دباباتها M-55S التي قام الأوكرانيون بتطوير أجهزة حمايتها عن طريق تركيب عناصر من الدروع الدينامية.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

رئيس البرازيل: رفضنا طلب ألمانيا تقديم ذخائر إلى أوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق يجلي 234 مواطنا و16 سوريا من السودان

رئيسي في انديمشك: حل مشكلات البلاد ليست بيد الاجانب

شاهد.. دور قوى الحرية والتغيير لوقف اطلاق النار في السودان

سلوفينيا تسلم أوكرانيا سرا 20 مدرعة مدولبة

أميرعبداللهيان: طهران تدعم أي اتفاق ينبثق عن الأطراف اللبنانية حول انتخاب الرئيس +فيديو

الخارجية الصينية: محادثة شي جين بينغ وزيلينسكي خطوة مهمة لحل الأزمة الأوكرانية