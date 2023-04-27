سلوفينيا تسلم أوكرانيا سرا 20 مدرعة مدولبة

العالم- أوروبا

وتخصص تلك المدرعات لنقل المشاة، وقالت صحيفة 24ur السلوفينية إن تلك المدرعات في حالة استعداد للمشاركة في الهجوم المضاد الاوكراني المتوقع.

وأشارت الصحيفة قائلة:" إن مصادرنا تؤكد أن عملية نقل المدرعات السلوفينية المحفوفة بالسرية التامة قد اختتمت.

واستغرقت العملية بضعة أشهر ، علما أن المدرعات كانت بحاجة إلى إعداد وصيانة وتنظيم لنقلها.

وتم نقل المدرعات Valuk جوا بطائرات النقل إلى مركز لوجيستي في بولندا من حيث نقلت إلى الأراضي الأوكرانية المسيطر عليها من قبل كييف.

يذكر أن Valuk هي نسخة مطوّرة من مدرعة Pandur I النمساوية، ويتم تزويدها بقاذف القنابل الأوتوماتيكي عيار 40 ملم أو رشاش عيار 12.7 ملم، ويمكن أن تتسع المدرعة لـ6 أفراد. ويبلغ مدى عملها 700 كلم على الطرق المعبّدة و300 كلم في المناطق الخالية من الطرق .

يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت في وقت سابق بأن سلوفينيا قد سلّمت أوكرانيا دفعة من دباباتها M-55S التي قام الأوكرانيون بتطوير أجهزة حمايتها عن طريق تركيب عناصر من الدروع الدينامية.