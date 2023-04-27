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أميرعبداللهيان:

طهران تدعم أي اتفاق ينبثق عن الأطراف اللبنانية حول انتخاب الرئيس +فيديو

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان إن ايران لا تريد سوى الخير للبنان وإنها تدعم أي اتفاق ينبثق عن جميع الأطراف السياسية اللبنانية حول انتخاب رئيس للجمهورية.

العالم - إيران

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب اعتبر امير عبد اللهيان أن جميع الأطراف السياسية اللبنانية لديها المقدرة على الاتفاق وانتخاب رئيس، فيما أكد استعداد إيران لتعزيز التعاون مع لبنان في جميع المجالات.

كما أشار إلى أنه بحث مع بوحبيب، إضافة الى العلاقات الثنائية، الاتفاق الإيراني السعودي وآخر التطورات في المنطقة والعالم.

وقال عبد اللهيان: "أجرينا مشاورات بخصوص القضايا الإقليمية والدولية وبخصوص الأوضاع في لبنان"، مشددا على "أننا سندعم أي انتخاب واي اتفاق يحصل بين جميع الجهات في لبنان، بشأن انتخاب رئيس للجمهورية".

ورأى أن "المسؤولين في لبنان وكافة الأحزاب لها القدرة والكفاءة اللازمة للتوصل إلى اتفاق وإجماع بشأن انتخاب رئيس للجمهورية"، داعيا الجهات الأجنبية كافة إلى "دعم هذا الانتخاب اللبناني، من دون أي تدخل في الشأن الداخلي اللبناني".

وأشار إلى "أننا تحدثنا بشأن التعاون الشامل مع لبنان، وأكدنا استعداد إيران لتعزيز العلاقات في كافة المجالات وعلى كافة المستويات".

من جهته قال بوحبيب إن الاتفاق بين الرياض وطهران مهم للسلام في المنطقة، واعرب عن أمله بأن ينعكس بالخير على لبنان.

واضاف: "نتمنى أن يأتي الخير إلى بلدنا لبنان، بعد الاتفاق السعودي الإيراني"، مشددا على أن "عدم الخلاف في المنطقة يفيد لبنان".

وأشار إلى أن عبد اللهيان "أطلعنا على تفاصيل الاتفاق، وهو له انعكاسات على لبنان واليمن والقضية الفلسطينية"، مؤكدا أن "كل اتفاق بين دول الجوار يصب في مصلحة لبنان".

وأفاد بأن عبد اللهيان "عرض علينا المساعدة في قطاع الكهرباء وهبة فيول، إلا أن وزارة الخارجية ليست جهة تنفيذية، وسوف أنقل هذا العرض إلى المسؤولين في الحكومة اللبنانية".

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