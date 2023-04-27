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رئيسي في انديمشك: حل مشكلات البلاد ليست بيد الاجانب

رئيسي في انديمشك: حل مشكلات البلاد ليست بيد الاجانب
الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي ان البلاد لاتخلو من المشاكل ، لكن حل هذه المشاكل هو بايدينا وايدي شعبنا وليس بيد الاجانب.

العالم - ايران

واضاف في خطاب أمام أهالي انديمشك احدى مدن محافظة خوزستان التي يزورها ، ان الحكومة وبمشاركة الشعب تبذل جهودها اليوم لتطوير البلاد على كافة الصُعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، موضحا ان مسيرة التقدم في البلاد متواصلة رغم الحظر والتهديدات ، وذلك بفضل الشباب والمجاهدين في المجالات المختلفة وخاصة الناشطين الاقتصاديين ، وستتحقق انجازات كبيرة في هذا المجال تذهل العدو.

واشار رئيسي الى اننا نعمل باتجاهين هما إفشال الحظر ورفعه عن إيران ، وبالتالي فأننا وبدعم الشعب لن نسمح بأي ضعف في مجال الاستقلال الاقتصادي والانتاج والاستثمار.

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رئيسي في انديمشك: حل مشكلات البلاد ليست بيد الاجانب