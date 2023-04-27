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وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في عين التينة

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش

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