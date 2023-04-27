مراسل العالم: هجوم سيبراني يستهدف محطات الكهرباء جنوب وشمال فلسطين ادى لانقطاع التيار عن مدن كبرى ومناطق عديدة داخل الكيان المحتل

قناة العالم
الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
٠٩:٤٢ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
هاشتاغ
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
الإعلام العبري: اشتباه بهجوم سيبراني ادى لانقطاع التيار الكهربائي في العديد من المناطق بما فيها يافا، بني براك، طبريا، اللد، الرملة وبئر السبع
الإعلام العبري: عطل حدث بمحطة لإنتاج الكهرباء أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في مناطق واسعة والسلطات تتحقق ما إذا كان هجوما سيبرانيًا بالفعل
مصادر عبرية تؤكد أن عشرات المستوطنين باتوا عالقين في المصاعد بعد انقطاع الكهرباء
شرطة الإحتلال : ازدحام مروري كبير في مركز الكيان بسبب خلل في إشارات المرور وتوقفها عن العمل اثر انقطاع الكهرباء
مراسل العالم: هجوم سيبراني يستهدف محطات الكهرباء جنوب وشمال فلسطين ادى لانقطاع التيار عن مدن كبرى ومناطق عديدة داخل الكيان المحتل
إذاعة جيش الاحتلال: انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في جميع أنحاء "إسرائيل"
مصادر عبرية تتحدث عن هجوم سيبراني أدى لانقطاع إمدادات الكهرباء عن عدد من المدن والمناطق شمال وجنوب فلسطين المحتلة
وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في عين التينة
مراسل العالم: معارك عنيفة بمدينة الجنينة غرب دارفور تحولت الى صراع قبلي ومقتل العشرات من السودانيين
أمير عبداللهيان: سندعم اي انتخاب واتفاق بين جميع الجهات بشأن انتخاب رئيس الجمهورية وندعو الاطراف الاجنبية لتقديم الدعم في هذا المجال
مراسل العالم: هجوم سيبراني يستهدف محطات الكهرباء جنوب وشمال فلسطين ادى لانقطاع التيار عن مدن كبرى ومناطق عديدة داخل الكيان المحتل
الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٩ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
مع الحدث
شاهد.. كواليس المعارك في السودان
الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٥
مع الحدث
الخلاف الروسي مع تل ابيب وتأخيرات في ملفات المنطقة
الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٢
هاشتاغ
شاهد.. نافذة على شبكات التواصل في العالم العربي
الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٤
العالم الاسلامي
رحلت دون عناق رمزي.. فما قصة الناشط الفلسطيني "رمزي العباسي"؟ +فیديو
الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٣
العالم الاسلامي
حتى الحيوانات تستغيث.. أسود السودان في خطر+فيديو
الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٢١
العالم الاسلامي
شاهد.. كذبة أميركا المفضوحة في المنطقة
الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٤
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
العراق يجلي 234 مواطنا و16 سوريا من السودان
رئيسي في انديمشك: حل مشكلات البلاد ليست بيد الاجانب
شاهد.. دور قوى الحرية والتغيير لوقف اطلاق النار في السودان
سلوفينيا تسلم أوكرانيا سرا 20 مدرعة مدولبة
أميرعبداللهيان:
طهران تدعم أي اتفاق ينبثق عن الأطراف اللبنانية حول انتخاب الرئيس +فيديو
الخارجية الصينية:
محادثة شي جين بينغ وزيلينسكي خطوة مهمة لحل الأزمة الأوكرانية
مقالات و تحليلات
كيف تقرأ هواجس الاحتلال من احتدام المعارك في السودان؟
بينها 3 عربية ..لا استقرار في السودان إلا بالتنسيق بين 6 دول!
تحولات متسارعة.. اجتماع رباعي حول سوريا في موسكو، ما رسائله؟
'العاروري' رجل محور المقاومة الاستراتيجي
هل سنشهد افول الدولار الامريكي، ولماذا؟
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.