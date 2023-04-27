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الإعلام العبري: اشتباه بهجوم سيبراني ادى لانقطاع التيار الكهربائي في العديد من المناطق بما فيها يافا، بني براك، طبريا، اللد، الرملة وبئر السبع

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

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