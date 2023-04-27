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المتحدث باسم الجيش السوداني يكشف للعالم شروط إنهاء الصراع

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ - ١٠:٤٩ بتوقيت غرينتش

وافق الجيش السوداني مبدئياً علی مبادرة افريقية تنص علی تمديد الهدنة 72 ساعة اضافية.

العالم - خاص بالعالم

وأعلن المتحدث باسم الجيش السوداني العميد "نبيل عبدالله" في تصريح خص به قناة العالم ان الجيش يوافق مبدئيا على مبادرة أفريقية تتضمن تمديد الهدنة 72 ساعة اضافية.

واعتبر العميد "نبيل عبدالله" بان قوات الدعم السريع تتخذ من "المدنيين دروعا بشرية" مشيرا الى أن الجيش يلتزم بالهدنة بشرط التزام ما وصفهم بـ"المتمردين" بشروطها.

واوضح المتحدث باسم الجيش السوداني، أن الجيش يقبل بالهدنة من أجل أن يستنى للمدنيين الاستفادة من الهدنة من اجل قضاء احتياجاتهم ووصول المساعدات الانسانية.

وأكد العميد "نبيل عبدالله" أن وقف القتال في السودان يتطلب استسلام قوات الدعم السريع و من أجل انهاء هذه الحرب.

وأعلن المتحدث باسم الجيش السوداني، بأن الجيش هو من سيحسم المعركة في الميدان لانه يمتلك الشرعية والشعبية، مشيرا الى أن المعركة ستاخذ وقتا طويلا لكنها في النهاية ستكون لصالح الجيش السوداني.

واوضح العميد "عبدالله نبيل" إن حصل استجابة من قوات الدعم السريع للشروط المطروحة من قبل الجيش السوداني يمكن ان يتوقف الصراع، مؤكدا أن القتال سيكون هو الحاسم في الازمة السودانية في ظل عدم توفر أي حلول اخرى.

المزيد من التفاصيل في اليفيديو المرفق..

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شاهد.. المتحدث باسم الجيش السوداني يكشف للعالم شروط إنهاء الصراع

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