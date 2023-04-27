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الخارجية الروسية تستدعي كبير موظفي السفارة الأمريكية

الخارجية الروسية تستدعي كبير موظفي السفارة الأمريكية
الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

استدعت الخارجية الروسية كبير موظفي السفارة الأمريكية في موسكو احتجاجا على عدم منح تأشيرات للوفد الصحفي الروسي المرافق لوزير الخارجية سيرغي لافروف.

العالم- اوروبا

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تلقى كبير موظفي البعثة الدبلوماسية الأمريكية (السفارة) في موسكو، الذي تم استدعاؤه إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية في 27 أبريل، إخطارا رسميا احتجاجا على الإجراءات الاستفزازية للبعثة الدبلوماسية الأمريكية، والتي عطلت إجراءات منح التأشيرات لممثلي وسائل الإعلام من الوفد الصحفي المرافق لوزير خارجية روسيا سيرغي لافروف الذي كان من المفترض أن يرافقه في رحلة إلى نيويورك في إطار تولي روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي".

وأكد بيان الخارجية أن "مثل هذا التخريب والإجراء الذي يهدف إلى منع العمل الصحفي الاعتيادي لن يمر دون رد".

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