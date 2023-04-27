"الفلاتر" تمنحك وجهاً جميلاً وتسلب منك الثقة بالنفس!

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وفقاً لمعهد نيوبورت ، قالت 90٪ من النساء البالغات في مدينة لندن إنهن يستخدمن الفلاتر لأنهن شعرن بالضغط ليبدو شكلهن بطريقة معينة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأيضا وفقاً لتقرير من صحيفة وول ستريت جورنال، كشف مستند داخلي في شركة "ميتا" المالكة لتطبيق إنستغرام، الآثار الضارة لهذه التطبيقات على النساء.

ذكرت الوثيقة أن 32% من الفتيات المراهقات قلن إنه عندما يشعرن بالسوء تجاه أجسادهن، فإن "إنستغرام كان السبب" و "بين المراهقين الذين أبلغوا عن أفكار انتحارية، تتبع 13% من المستخدمين البريطانيين و 6% من المستخدمين الأمريكيين على إنستغرام"، وكانت فلاتر الجمال أحد أهم الأسباب التي ولّدت تلك المشاعر السلبية.

تلك الفلاتر لم تسبب المشاعر السلبية فقط ولكن قد تدفع البعض لإجراء عمليات تجميل غير ضرورية والهوس ليبدو أولئك الأشخاص بشكل مشابه للصورة الوهمية التي توفرها الفلاتر على مواقع التواصل.

بالإضافة إلى عمليات التجميل، يقول الخبراء إن هناك رابطاً مباشراً بين فلاتر التجميل وسائل التواصل الاجتماعي وانخفاض احترام الذات والثقة بالنفس.

والأمر الخطير أيضاً هو كيف تبدو الصور التي تمت استخدام فلاتر الجمال واقعية ويمكن أن تخدع الآخرين في بعض الأحيان.

ويمكن لهذه الصور والملامح والوجه "المثالي" الذي تروّج له أن تؤثر على تقدير الشخص لذاته، وتعزز السلوكيات غير الصحية؛ مثل الأكل المضطرب، وتؤثر على كيفية رؤية الشخص لهويته. وتمنحه رسالة أن شكله الحقيقي ليس كافياً.