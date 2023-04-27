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بحرية الجيش الايراني: بهذه العملية قامت المدمرة "بايندر" بتوقيف السفينة المخالفة واقتيادها الى السواحل الايرانية

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

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