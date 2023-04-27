إيران تبرم مع سوريا مذكرة تعاون شاملة بعدة مجالات

العالم-إيران

وُقعت المذكرة الشاملة في دمشق اليوم الخميس بواسطة كل من وزير الطرق وبناء المدن الايراني " مهرداد بذرباش" ووزير الاقتصاد والتجارة السوري " محمد سامر الخليل" بصفتهما رئيسا اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وأوضح الوزير "بذرباش" أن المذكرة الموقعة تعكس حصول توافقات جيدة بمختلف المجالات وسيتم تشكيل مجموعات عمل مشتركة بهذا الخصوص.

وأشار الى أن تعزيز العلاقات التجارية وتذليل العقبات امام تجار القطاع الخاص من المواضيع التي يؤكد عليها الجانبان.

وحول التعاون بمجال الطاقة في اطار المذكرة، أشار للتوصل الى توافقات جيدة فيما يخص الاستثمار في قطاع الكهرباء، إذ سيتم تشكيل مجموعات وفرق فنية مشتركة من اجل تطبيقها.

الوزير أكد التوصل لإتفاق جيد بمجال السياحة والسياحة الدينية، مرجحا مشاهدة ارتفاع حجم السياح الايرانيين والسوريين بين البلدين في الشهور القادمة، ما ينعكس على انتعاش السياحة والتنمية الاقتصادية.

كما نوه رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة من الجانب الايراني، الى توافقات جيدة بقطاع الشحن والنقل الجوي، وزيادة الرحلات الجوية الى سوريا وبقية الخدمات الاخرى بهذا الشأن، فضلا عن التعاون بمجال الملاحة البحرية وسكك الحديد.

بذرباش بيّن أن تصفير التعرفة التجارية بين ايران وسوريا، من المطالب الدائمة للقطاع الخاص، حيث تم الاتفاق بشكل عام بين الجانبين وتقرر تصفير تعرفة السلع المتبقية لتسهيل العملية التجارية.

وأضاف الاستثمار بقطاع النفط والغاز السوري من البنود المتفق عليها، حيث سيتم اعداد الخطط التنفيذية بهذا الجانب، كما أكد الجانبان على تأسيس مصرف وشركة استثمارية وأخرى للتأمينات بشكل مشترك، وقد تم الاتفاق على ذلك خلال الاجتماع.

وأستطرد أن التبادل المصرفي المباشر بين ايران وسوريا قد بلغ مراحل جيدة وسيتم متابعة اجراءاته التنفيذية.