النخاله في لقاء مع امير عبداللهيان: العدو الصهيوني بات على طريق الزوال

العالم-إيران

وبحث عبداللهيان والنخالة آخر مستجدات المنطقة، وتطورات المشهد الفلسطيني، والاعتداءات الأخيرة من قبل كيان الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني المظلوم، والمقدسات في القدس الشريف، ومقاومة المجاهدين من ابناء الشعب الفلسطيني وخاصة الشباب منهم ضد هذا الكيان.

وأشار أمير عبداللهيان في هذا اللقاء إلى السياسة الثابتة والمبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم والمقاوم لمواجهة الكيان الصهيوني، وضرورة توحيد الفصائل الفلسطينية ووحدة الرأي، و تماسك الحكومات والشعوب الإسلامية في دعم شعب فلسطين المظلوم وأكد على اتخاذ الإجراءات الفعالة والرادعة ضد الممارسات العدوانية التي يقوم بها الصهاينة ضد الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية.

كما أعرب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن تقديره للدعم السياسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية لفلسطين في المحافل الإقليمية والدولية وأهمية هذه المواقف في تعزيز معنويات وصمود الشعب الفلسطيني، ووصف المقاومة في أحسن حالاتها خلال العقود الماضية، مؤكدا أن الأزمات الداخلية المتزايدة في الكيان الصهيوني دليل على عجز وضعف المحتلين الصهاينة امام إرادة ومقاومة ونضال الشعب الفلسطيني، وأن العدو الصهيوني بات على طريق الانحطاط والدمار.