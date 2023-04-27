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مراسل العالم: جيش الاحتلال يعلن ارتقاء شاب فلسطيني قرب سلفيت وسط الضفة الغربية بعد فتح النار عليه بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن ودهس

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

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