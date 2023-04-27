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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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رويترز : الخارجية المصرية تقول ان 16 الف شخص عبروا الحدود من السودان الى الاراضي المصرية بينهم 14 الف سوداني
مصادر عبرية: انهيار موقع صحيفة هآرتس العبرية اثر تعرضه لهجوم سايبراني نفذه قراصنة انترنت مؤيدين للقضية الفلسطينية
قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي يعزي باستشهاد عضو مجلس الخبراء حجة الإسلام الشيخ عباس علي سليماني إثر عملية اغتيال
مراسل العالم: إنفجار في شقة أحد الذين أوقفتهم مديرية المخابرات اللبنانية بالضاحية الجنوبية لبيروت جراء تصنيعه عبوات ناسفة ما أدى لسقوط قتيل
مراسل العالم: جيش الاحتلال يعلن ارتقاء شاب فلسطيني قرب سلفيت وسط الضفة الغربية بعد فتح النار عليه بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن ودهس
بحرية الجيش الايراني: بهذه العملية قامت المدمرة "بايندر" بتوقيف السفينة المخالفة واقتيادها الى السواحل الايرانية
بحرية الجيش الايراني: قامت بحريتنا بتشخيص هوية السفينة وهي ترفع علم جزر مارشال وتوقيفها في بحر عمان بعد وصول نداء من مركز الانقاذ البحري
بحرية الجيش الايراني: السفينة مجهولة الهوية قامت بالفرار خلافا للمقررات الدولية التي تحتم عليها مساعدة المصابين
بحرية الجيش الايراني: سفينة مجهولة الهوية اصطدمت بزورق ايراني في مياه الخليج الفارسي ما أسفر عن فقدان شخصين وإصابة آخرين من طاقم الزورق
مراسل العالم : اشتباكات عنيفة في غرب مدينة ام درمان في السودان وتحليق لطائرات حربية
مصادر عبرية: انهيار موقع صحيفة هآرتس العبرية اثر تعرضه لهجوم سايبراني نفذه قراصنة انترنت مؤيدين للقضية الفلسطينية
الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش
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