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رويترز : الخارجية المصرية تقول ان 16 الف شخص عبروا الحدود من السودان الى الاراضي المصرية بينهم 14 الف سوداني

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

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