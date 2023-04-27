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قائد الثورة يعزي باستشهاد حجة الإسلام سليماني ويشيد بخدماته

قائد الثورة يعزي باستشهاد حجة الإسلام سليماني ويشيد بخدماته
الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

عزّى قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي باستشهاد حجة الاسلام عباس علي سليماني، مشيدا بخدماته التي قدمها للبلاد.

العالم-إيران

وأعرب سماحة القائد في برقية وجهها اليوم الخميس عن تعازيه باستشهاد حجة الإسلام عباس علي سليماني اثر عملية الاغتيال التي تعرض لها، مواسيا اسرته الكريمة وذويه واصدقاءه ومحبيه وكتب: لقد كان عضوا في مجلس الخبراء وإمام جمعة زاهدان وكاشان لسنوات طويلة وكان دائما في خدمة الجمهورية الإسلامية.

وسأل قائد الثورة، الباري تعالى ان يمنّ بالدرجات العلى على الفقيد الشهيد وأن يتقبل خدماته.

يذكر ان حجة الاسلام عباس علي سليماني كان قد استشهد يوم امس الاربعاء اثر عملية اغتيال تعرض لها في مدينة بابلسر بمحافظة مازندران شمال ايران، وتم القاء القبض على منذ العملية.

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