تنديد واسع بتهنئة رئيسة المفوضية الأوروبية للكيان الاسرائيلي بذكرى (النكبة)

العالم - فلسطين

وقال رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بغزة باسم نعيم، إن الرسالة المصورة لرئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون ديرلان”، الموجّهة للكيان الإسرائيلي بمناسبة نشأته قبل 75 سنة، تعبر عن كثير من النفاق السياسي والجهل بالتاريخ.

وأضاف نعيم في بيان الخميس، أن نشأة الكيان قبل 75 سنة لم تكن حلماً تحقق، بل كابوساً لا يزال جاثمًا على صدور الشعب الفلسطيني حاضره ومستقبله، ولا يزال يدفع ثمن هذه الخطيئة التي ارتكبها الغرب ودوله.

وشدد على أن “من لاحق اليهود وعذبهم على مدار قرون كانت أوروبا ودولها، ولم يجد هؤلاء اليهود مكانا آمنا إلاّ في دولنا العربية والإسلامية. فلا تكفّروا عن خطاياكم على حساب شعبنا ومستقبله”.

واعتبر أن فون ديرلاين، في كلمتها، تعيد نشر أكاذيب روّجها قادة المشروع الصهيوني، مضيفًا “فلسطين لم تكن يومًا صحراء حتى تزهر في عهد البربرية والوحشية الإسرائيلية، وفلسطين كانت منذ آلاف السنين مهد الحضارات وملتقي التعايش بين الشعوب وطريق العلم والتقدم من الشرق إلى الغرب”.

وقال موجهًا الحديث للسيدة الأوروبية “كنا نتوقع أن تكفّروا عن خطيئتكم في هذه المناسبة، بتذكير العالم بالمأساة التي يعيشها شعبنا منذ 75 سنة، وأن تطالبوا بتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للعدالة بما اقترفته أيديهم ضد شعبنا ووطننا ومقدراته”.

ورفضت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية، تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، واصفة إياها بأنها “غير مناسبة وكاذبة وتمييزية”.

واعتبرت الخارجية، في بيان، قول المفوضة بأن “اسرائيل” جعلت الصحراء تزهر، بأنه خطاب دعائي، يجرد الشعب الفلسطيني من إنسانيته، ويمحوه، ويزيف تاريخه الغني وحضارته، كما أنه يبيض الاحتلال غير الشرعي ونظام الفصل العنصري، ويكرس لإنكار النكبة.

وأضافت أن التصريح يتعارض مع التزام الاتحاد الاوربي بالقانون الدولي وحقوق الانسان، كما أن المواطنين الأروبيين يعارضون المحو العنصري للشعب الفلسطيني، حسب بيان الخارجية.

وأدانت “الجبهةُ الشعبيّةُ لتحرير فلسطين” إحدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، بأشدّ العبارات تصريحات “أورسولا فون دير لاين” واصفةً هذه التصريحات بـ “الإجراميّة والمنحازة للكيان الصهيوني”.

وعدّت الجبهةُ الشعبية، في بيان الخميس، أنّ هذه التصريحات المَشينة التي تضمّنت تهنئةً للكيان على جريمته التي ارتكبت بحقّ الشعب الفلسطيني، إضافةً إلى اختلاق الأكاذيب واستخدام العبارات التمييزيّة؛ تثبت مجدّدًا بأنّ الاتحاد الأوروبي شريكٌ للكيان الصهيوني في عدوانه واحتلاله.

ودعت الاتحاد الأوروبي “للاعتذار لشعبنا على مسلسلٍ طويلٍ من الانتهاكات والممارسات واستمرار دعمه غير المحدود للكيان بالمال والسلاح، ومنحه الحصانة والإفلات من جرائمه ومجازره التي يرتكبها بحقّ الشعب الفلسطيني”.

بدورها عبرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن استيائها من تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية، معتبرة أنها تحمل “سياسية وتاريخية مخيبة للآمال، ولا تنسجم مع مواقف الاتحاد الأوروبي القائمة على حقوق الإنسان والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.

وأكدت المنظمة، في بيان لها، اليوم الخميس، أن هذه التصريحات تتجاهل حقائق تاريخية وسياسية وقانونية تمتد لآلاف السنين، وتتزامن مع ذكرى نكبة فلسطين أرضا وشعبا، والتي ما تزال تشكل علامة قاتمة في الذاكرة والضمير الإنساني وانتكاسة لقيم الحرية والعدالة.

كما انتقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، التصريحات التي أدلت بها أورسولا فون دير لاين، والمتعلقة بـ “نشأة إسرائيل”.

واعتبر أبو الغيط، على لسان المتحدث الرسمي باسمه جمال رشدي، اليوم الخميس، أن “هذه التصريحات لا تعد فقط مسيئة للفلسطينيين ولمعاناتهم التاريخية منذ النكبة، وإنما أيضا تعكس تماهيا كاملا مع الرواية الإسرائيلية، وهو أمر يدعو للأسف”.

وقال إن التصريحات “تجاهلت على نحو كاشف حقيقة الاحتلال وممارساته، وسلب حقوق الفلسطينيين، وتهجيرهم من أراضيهم وغيرها من الممارسات المخالفة لمواثيق حقوق الإنسان، والتي يصر المسؤولون الأوروبيون دوما الإشارة إليها في أحاديثهم.

وأكد الأمين العام، أن المسارعة بتهنئة إسرائيل بـما يعتبره البعض إنجازات، تخفي إنكارا للظلم التاريخي الذي لا يزال يتعرض له الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بعثت في تسجيل مصور على تويتر، برسالة تهنئة يوم أمس، بمناسبة مرور 75 عامًا على قيام دولة الاحتلال (النكبة)، واصفة بأنه “الديمقراطية النابضة بالحياة في قلب الشرق الأوسط” ومدعية أن “إسرائيل” جعلت “الصحراء تتفتح حرفياً”

وزعمت “قبل 75 عامًا، تحقق حلم بالتزامن مع عيد استقلال إسرائيل، وبعد أكبر مأساة في تاريخ البشرية، تمكن الشعب اليهودي أخيرًا من بناء منزل في أرض الموعد”.