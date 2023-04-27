عبد اللهيان في بيروت.. و حرب العسكر في السودان

العالم - بانوراما

وفي الملف الأول: أكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان حرص إيران على سلامة وأمن لبنان واستمرار دعمه.. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب.

كما أكد عبداللهيان ترحيب بلاده بأي توافق لبناني حول انتخاب رئيس للجمهورية.

بدوره شكر بوحبيب الوزير الإيراني على اهتمام بلاده وعرض المساعدات التي يحتاجها لبنان.

وفي هذا الموضوع نستضيف من بيروت الباحث في الشؤون السياسية حسان عليان.. ونناقشه هذه الأسئلة:

ـ أهمية زيارة أميرعبد اللهيان إلى بيروت في مثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة وظرف لبنان بالذات؟

ـ كثر الكلام عن أن التفاهم الإيراني السعودي سيلقي بظلاله الإيجابية على الوضع اللبناني.. مارأيك بهذه المقاربة.. وهل لمس اللبنانيون مايبرهن على هذه المقولة؟

ـ أميرعبداللهيان يقول إن إيران تحترم التوافق اللبناني بخصوص انتخاب رئيس الدولة.. ولكن كيف يحصل هذا التوافق، وهل هناك مؤشرات على مثل هذا الشىء؟

ـ أيضا هناك العلاقات الثنائية.. أعرب عبد اللهيان عن الاستعداد لحل أزمة الوقود والطاقة الكهربائية في لبنان.. هل يستطيع لبنان الاستفادة من العرض الإيراني السخي وهو بأمس الحاجة إلى ذلك أم أنه يخشى الضغوط الأميركية والغربية؟

ـ ماهي التأثيرات الإقليمية التي يمكن أن تتركها مثل هذه الزيارة لجهة استقرار المنطقة وعودة الأمن إليها؟

وفي الملف الثاني: تواصلت المعارك والاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حيث قالت مصادر سودانية إن العديد من المناطق في الخرطوم وخارجة شهدت معارك عنيفة رغم قبول الأطراف المتصارعة بتمديد الهدنة.

هذا بينما دفعت القوى المتحاربة بالمزيد من التعزيزات العسكرية إلى داخل مدينة الخرطوم.

إلى ذلك تواصلت عمليات الإجلاء من السودان كما فر عشرات الآلاف من السودانيين إلى دول مجاوره منها تشاد ومصر.

وفي هذا الموضوع نستضيف من الخرطوم الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية اللواء المتقاعد عبدالهادي عبدالباسط.. ونناقشه هذه الأسئلة:

ـ لماذا كان مصير الهدنات التي أعلنت الفشل حتى الآن.. وهل تعتقد أن أي هدنة أخرى قد تعلن سيكون مصيرها كذلك؟

ـ ما الذي تحتاجه وساطة مجموعة إيغاد الإفريقية أو أية وساطة أخرى حتى تستطيع تفعيلها.. ماهي الآلية المطلوبة لأي وساطة حتى تحقق النجاح المطلوب؟

ـ لو استمر القتال دون أن يجد آذانا صاغية.. كيف يمكن يمكن أن يكون شكل الحل لوقف نزيف الدم بين الإخوة في السودان؟

ـ لماذا لم يستطع أي طرف حتى الآن من الحسم، وهل هناك تفوق لطرف على آخر أم أن الطرفين متكافئان في القوة والتسليح؟

ـ مع إجلاء الأجانب ونزوح أعداد كبيرة من السودانيين إلى تشاد ومصر.. هل تتوقع تصعيدا في القتال الدائر؟