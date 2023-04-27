مواقع صهيونية تتعرض لهجوم سيبراني قوي ومتزامن

العالم-فلسطين

وذكرت وسائل الإعلام أن "موقع 0404 الإخباري تعرض للهجوم في فترة ما بعد الظهر، وتمت مهاجمة عدة مواقع أخرى، من بينها موقع 12 News، إلى جانب موقع Mako ، وموقع Wint Premium، وموقع Haaretz، وموقع Hotnet، وموقع Router، والعديد من المواقع الأخرى".

وأشارت بأن مجموعة المخترقين استهدفت مواقع إلكترونية لشركتي الاتصالات وخدمات الإنترنت.

وتعرضت مدن عديدة اليوم، في الاراضي المحتلة إلى هجوم سيبراني أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة، وأنقطعت الكهرباء بشكل متزامن في العديد من المدن.

كما تعرضت مواقع حكومية صهيونية، في وقت سابق، لهجوم إلكتروني من قبل مجموعة "أونونيمس سودان"، وأدى الهجوم إلى إغلاق الموقع الإلكتروني لسلطة الموانئ الصهيونية.

وزعمت مجموعة "أونونيمس سودان" أنها استهدفت مواقع وزارة الصحة ووكالة الأمن الداخلي شين بيت وهيئة الأوراق المالية الصهيونية وميناء حيفا، على الرغم من أن هذه المواقع لا تزال تعمل بشكل طبيعي.

وفي منتصف أبريل، تعرضت عدة مواقع إلكترونية تتبع لمصارف صهيونية ومكتب البريد الصهيوني، لهجوم سيبراني واسع، أدى إلى سقوط بعض هذه المواقع.