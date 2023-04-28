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الهجمات الإلكترونية وهشاشة الأمن السيبراني الإسرائيلي

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

ما حقيقة الهجمات السيبرانية المتكررة التي يتعرض لها الكيان في هذه المرحلة؟

العالم - مع الحدث

  • لماذا فشلت آجهزة الحماية التي يتبجح بها المسؤولون الإسرائيليون؟
  • أي تداعيات لنجاح اختراق المواقع الحساسة على واقع الاحتلال؟
  • هل بدأ الانقسام الداخلي ينعكس على المؤسسات الأمنية والعسكرية والرقابية الاستخبارية؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من المختص بالشؤون الإسرائيلية حسن حجازي، والخبير بالشؤون الإسرائيلية عماد أبو عواد، والمختص بالشؤون الأمنية محمد أبو هربيد.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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