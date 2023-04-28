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مراسل العالم: اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني قوات الدعم السريع في شمال امدرمان بالقرب من حي الواحة

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

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