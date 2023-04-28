الهند تؤكد ضرورة التشاور مع ايران بشان القضايا الامنية المشتركة بالمنطقة

العالم - ايران

وخلال لقائه في نيودلهي الخميس، وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايراني العميد محمد رضا آشتياني، على هامش اجتماع وزراء الدفاع لدول منظمة شنغهاي للتعاون، وجّه وزير الدفاع الهندي الشكر لنظيره الايراني لحضور الاجتماع وقال: "إن التاريخ المشترك وثقافة إيران والهند هي أساس العلاقات بين البلدين ".

واشار إلى أن العلاقات بين البلدين لا تقتصر على العلاقات السياسية ، واضاف: إن تاريخ العلاقات الثقافية العميقة هو الأساس والرابط في العلاقات بين البلدين.

وصرح وزير الدفاع الهندي بان هنالك على الدوام تعاونا جيدا بين ايران والهند، واشار إلى الزيارات العديدة لمسؤولي البلدين في السنوات الأخيرة ، معربا عن أمله في أن تقدم هذه اللقاءات خطة عملية للتعاون.

وفي إشارة إلى التعاون بين البلدين في مجال التدريب وتبادل زيارات السفن البحرية والتعاون بين مؤسسات الدفاع والبحوث الاستراتيجية ، أكد راجنات سينك على تعزيز العلاقات الثنائية قدر الإمكان.

وأكد وزير الدفاع الهندي ، في إشارة إلى جهود بلاده لمساعدة أفغانستان ، أن دور الجمهورية الإسلامية الايرانية مهم، مشددا على ضرورة التشاور بين البلدين بشأن الأوضاع الأمنية المشتركة في المنطقة.