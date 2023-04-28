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الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بخرق الهدنة

الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بخرق الهدنة
الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:١٥ بتوقيت غرينتش

استنكرت قوات الدعم السريع "خرق" الجيش السوداني للهدنة التي بدأت منتصف ليل الخميس، متهمة القوات المسلحة بـ"خيانة الوعود".

العالم - السودان

وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، اليوم الجمعة: "درجت القيادات الانقلابية بالقوات المسلحة المسنودة من فلول النظام البائد المتطرفين على نقض العهود والمواثيق وهو نهج عرفوا به طيلة تاريخهم الملئ بالمخازي والخيبات" حسب تعبيره.

وأضاف في بيان نشر على الصفحة الرسمية للقوات في "تويتر": "قد تجلت خيانتهم للعهود خلال فترات الهدنة الانسانية منذ بدء الحرب حتى اليوم. وبناءا على ما تقدم والتزاما بمبادرة الولايات المتحدة الامريكية والمملكة العربية السعودية ودعم الآلية الثلاثية واللجنة الرباعية وأفقنا أمس الخميس على هدنة بدأت منتصف الليل إلا أن القيادات الانقلابية بالقوات المسلحة وفلول النظام البائد خرقوا الهدنة منذ الصباح الباكر بالهجوم على مواقع تمركز قواتنا بالطائرات والمدافع في كل من قاعدة جبل أولياء وامدرمان ولا زالت الطائرات تحلق في مدن العاصمة الثلاثة، مما يتسبب في اعاقة تحرك البعثات الدبلوماسية التي تعمل على اجلاء رعاياها".

وتابع البيان: "نشير في هذا الصدد إلى أن الخروقات المستمرة للهدنة من الانقلابيين تسببت في ربكة لدى المواطنيين الذين كانوا يعتمدون كثيرا على سريان الهدنة الإنسانية للتحرك الى اماكن آمنه وقضاء احتياجاتهم الأساسية" حسب قوله.

وختم: "إننا نود أن نلفت نظر أطراف المبادرة الى هذه الخروقات للهدنة الانسانية التي تثبت بشكل واضح تعدد مراكز اتخاذ القرار داخل الانقلابيين وفلول النظام البائد وهو ما ظللنا نشير اليه منذ وقت مبكر من اندلاع الازمة وينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار".

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