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وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان يتصل هاتفيا برئيس المكتب السياسي لحماس في غزة يحيى السنوار ويبحث مستجدات الشأن الفلسطيني

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

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