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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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متحدث الخارجية الايرانية:رغم الظلم بحق الشعب الفلسطيني فان كيان الاحتلال بات اكثر انقساما وتفككا وقد اقتربت نهاية النكبة ويوم تحرير فلسطين
متحدث الخارجية الايرانية: اميركا واوروبا ساهمتا بشكل اساسي في تأسيس حكومة الاحتلال العنصرية واغمضتا عينيهما عن جرائم الصهاينة لمدة 75 عاما
متحدث الخارجية الايرانية: خلافا لادعاءات الصهاينة وحماتهم الغربيين فان اسرائيل هي جيش احتلال سيطر على ارض شعب اخر وشكل دولة اثنية وعرقية
وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان يتصل هاتفيا برئيس المكتب السياسي لحماس في غزة يحيى السنوار ويبحث مستجدات الشأن الفلسطيني
وزارة الدفاع التركية: تعرض طائرة إجلاء تركية لإطلاق نار في مطار وادي سيدنا بالسودان ولا إصابات
أ ف ب: مجلس الأمن الدولي يدعو حركة طالبان إلى "التراجع بسرعة" عن القيود التي فرضتها على النساء في افغانستان
وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان يلتقي الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
قوات الدعم السريع: تحليق الطائرات الحربية وقصف مواقعنا يظهر أن قرار الهدنة كان مجرد مناورة وخداع من الانقلابيين
قوات الدعم السريع: لم نستهدف طائرة إجلاء تركية ولا أي طائرة في سماء وادي سيدنا بأم درمان وهي منطقة لا تقع تحت سيطرتنا
القوات المسلحة السودانية: طائرة إجلاء تركية تعرضت إلى إطلاق نار من قبل المتمردين ما ادى الى تضرر خزانات وقودها وإصابة أحد أفراد طاقمها
متحدث الخارجية الايرانية: خلافا لادعاءات الصهاينة وحماتهم الغربيين فان اسرائيل هي جيش احتلال سيطر على ارض شعب اخر وشكل دولة اثنية وعرقية
الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.