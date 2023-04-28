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متحدث الخارجية الايرانية:رغم الظلم بحق الشعب الفلسطيني فان كيان الاحتلال بات اكثر انقساما وتفككا وقد اقتربت نهاية النكبة ويوم تحرير فلسطين

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

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