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هذا ما كشفته الهجمات السيبرانية على مؤسسات الاحتلال

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:١٢ بتوقيت غرينتش

أكد المختص بالشؤون الإسرائيلية "حسن حجازي" إن الهجمات السيبرانية على المؤسسات الحيوية داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، كشفت بأن كيان الاحتلال أمام واقع جديد، حيث إن المواجهة لا تختصر على البعد العسكري وإنما اتخذت بعد جديد هو البعد السيبراني.

العالم - مع الحدث

وأضاف في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، أن الهجمات السيبرانية كشفت بأن الاحتلال لديه ثغرة أساسية في حماية المؤسسات المدنية الرسمية والخاصة من هذه الهجمات.

بدوره أكد الخبير بالشؤون الإسرائيلية عماد أبو عواد أن الهجمات السيبرانية على المؤسسات الحيوية لكيان الاحتلال الاسرائيلي كشفت ضعف وهشاشة هذا الكيان الى العلن.

وقال أبو عواد، إن الهجمات السيبرانية على المؤسسات الحيوية لكيان الاحتلال الإسرائيلي، كشفت الانعكاس السلبي لمحاولة كيان الاحتلال من أجل إحباط العزيمة العربية والإسلامية في مواجهة كيان لا يهزم.

وأوضح الخبير بالشؤون الإسرائيلية أن المعطيات على أرض الواقع تكشف بأن كيان الاحتلال يشهد تراجعا في كافة المؤسسات الحيوية والعسكرية والسيبرانية، في حين المقاومة باتت على قناعة أن كيأن الاحتلال لم يعد كيانا لا يهزم كما يروج له.

على خط آخر أكد المختص بالشؤون الأمنية "محمد أبو هربيد" أن الهجمات السيبرانية على المؤسسات الحيوية في كيان الاحتلال الإسرائيلي تحمل في طياتها رسالة بأن الاجهزة الامنية الاسرائيلية أصبحت في مهب الريح حيث أنها معرضة لهجمات سيبرانية أكبر في حال حصلت مواجهة مفتوحة.

وقال "أبو هربيد"، إن هذه الهجمات هي جزء من أهداف المقاومة ووضعتها على خارطة الاستهداف لاستخدامها بالتوقيت المناسب.

وأضاف، أن هناك قواعد اشتباك جديدة بدأت تظهر بشكل جلي في هذه الهجمات السيبرانية، كما أن هناك قواعد اشتباك جديدة في الميدان والعسكر مشيرا إلى أن هذا التراجع الفادح لكيان الاحتلال على كافة المستويات كشف تفوق واحتراف المقاومين.

وأوضح المختص بالشؤون الأمنية، بأن الهجمات السيبرانية على مؤسسات كيان الاحتلال جاءت من قبل مؤسسة لها عقيدة ومخطط وأهداف لتلقن الاحتلال درسا بأن معادلة قاعدة الاشتباكات قد تغيرت.

ولفت "أبو هربيد" إلى أن الاحتلال يعتبر متقدم تكنولوجيا سيما وأنه ووضع كل خدماته والبنية التحتية على شبكة الإنترنت، ولكن رغم هذا التقدم استطاعت الهجمات السيبرانية تكشف هشاشته من الداخل.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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