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بواسطة البواخر السعودية..

وصول كامل المجموعة الفلسطينية الأولى من بورت سودان إلى جدة

وصول كامل المجموعة الفلسطينية الأولى من بورت سودان إلى جدة
الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

افادت صحيفة "القدس" دوت كوم، عن وصول كامل المجموعة الفلسطينية الأولى من بورت سودان إلى جدة بواسطة بواخر سعودية.

العالم - فلسطين

ونقل المصدر عن المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطينيين السفير أحمد الديك قوله، أن الدفعة الثانية من الطلبة والمواطنين الفلسطينيين الذين غادروا بورت سودان التي تضم العدد الأكبر من الطلبة العسكريين باشراف الملحق العسكري الفلسطيني وصلت صباح اليوم الجمعة إلى جدة بواسطة البواخر السعودية.

وأشار الديك في تصريح صحفي له، إلى أنه كان في استقبالهم القنصل العام لدولة فلسطين في جدة السفير محمود الأسدي،حيث ستلتحق بالمجموعة الأولى ليكتمل وصولها بما مجموعه 68 مواطناً وطالباً.

وأضاف السفير الديك، إن مجموعة أخرى من مواطنينا تتكون من 64 مواطناً جميعهم أسر فلسطينية غادرت هذا الصباح أيضاً بورت سودان على البواخر السعودية في طريقها إلى جدة.

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