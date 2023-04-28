"عبداللهيان" يزور بلدة مارون الرأس ويغرس شجرة زيتون ويضع إكليل من الزهور على نصب الشهيد "سليماني"+فيديو

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية في لبنان "حسين عزالدين" إن وزير الخارجية الايراني "حسين أمير عبداللهيان" عند زيارته لبلدة مارون الرأس اللبنانية الحدودية مع الأراضي المحتلة وغرس شجرة زيتون وسط حديقة طهران ووضع إكليل من الزهور على نصب الشهيد الفريق "قاسم سليماني.

وأضاف، أن وزير الخارجية الايراني سيؤدي صلاة الظهر في مسجد حديقة طهران وسط بلدة مارون الرأس.

هذا التقى وزير الخارجية الايراني بالأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله حيث استعرضا آخر ‏التطورات في المنطقة وخصوصًا موضوع الاتفاق الإيراني السعودي وانعكاساته ‏على مجمل دول الإقليم، وكذلك آخر تطورات الأحداث في لبنان وفلسطين المحتلة. ‏

كما التقى أمير عبداللهيان في بيروت، اليوم الخميس، برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي ونظيره اللبناني عبدالله بوحبيب وبحث معهم سبل تعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية بين طهران وبيروت واهم المواضيع الثنائية والتطورات الاقليمية.

ووصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الى مطار بيروت الدولي مساء أمس في زيارة رسمية الى لبنان على رأس وفد.

بيروت هي المحطة الثانية لجولة امير عبد اللهيان بعد ان زار سلطنة عُمان يومي الثلاثاء والاربعاء من الاسبوع الجاري.