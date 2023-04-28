خطيب جمعة طهران: الشعب قام يوم القدس بخطوة راسخة وكبرى نحو الاقتدار الاسلامي

العالم - ايران

وفي خطبتي صلاة الجمعة بطهران، قال حجة الاسلام والمسلمين حسن ابوترابي فرد: إن الشعب ومن خلال الملحمة التي سطرها في يوم القدس العالمي مهد الأرضیة للحركة الضخمة للأمة الإسلامية وجسد دعمه للشعب الفلسطيني الصامد والمنتصر والمقاوم واتخذ خطوة ثابتة نحو زيادة إقتدار الأمة الإسلامية.

وقال حجة الاسلام ابوترابي في خطبة صلاة الجمعة اليوم في طهران: هناك وجهات النظر ومعتقدات مختلفة في المجتمع و إذا كانت هناك نظرات مختلفة تجاه القضایا ، فلا بأس بذلك ويجب أن يعيش الجميع معًا ويعملون معًا.

وأضاف أن العدو يعارض وحدة الشعب الإيراني وکما قال قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي إن العدو یرغب في أن يتشاجر الشعب وأن یتجادلو ا مع بعضهم البعض بسبب اختلافاتهم في المعتقدات.