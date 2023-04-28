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إذاعة جيش الاحتلال: "إصابة فلسطينيين اثنين بنيران الجيش والمطلوب الذي تم اعتقاله يشتبه في ضلوعه في أنشطة وعمليات مسلحة

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

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